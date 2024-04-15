В Молдове учрежден Международный центр по защите прав человека и демократии: Первый симпозиум организации состоится в Нью-Йорке

Создание Международного центра по защите прав человека и демократии (ICPHRD) в Молдове знаменует сегодня важную веху в области защиты прав человека и демократических принципов. Основанный бывшим судьей Европейского суда по правам человека Станиславом Павловским, Центр намерен играть ключевую роль в продвижении и защите принципа верховенства права, демократии и прав человека как внутри страны, так и на международном уровне.
По этому случаю господин Павловский заявил: «Создание Международного центра по защите прав человека и демократии сегодня знаменует собой значительный шаг вперед в нашей постоянной работе по установлению справедливости, демократии и защите прав человека. Наш центр стремится продвигать эти фундаментальные ценности в Молдове и за ее пределами. Благодаря тщательному мониторингу и стратегическому просвещению мы стремимся решать важнейшие задачи и добиваться ощутимых улучшений в политике и на практике».
Начиная свой путь, Центр с гордостью объявляет о проведении в 2024 году первого симпозиума, посвященного современным вызовам верховенству права в Республике Молдова. Мероприятие, которое состоится в Нью-Йорке 17 и 18 апреля 2024 года, соберет ученых-юристов и практиков из ведущих юрисдикций с целью обсуждения важнейших вопросов, связанных с рассматриваемым вступлением Республики Молдова в Европейский союз.
В симпозиуме примут участие такие уважаемые эксперты, как Карстен Затшлер, адъюнкт-профессор Университетского колледжа Дублина и эксперт в области права ЕС, и Джастин С. Уэддл, юрист по уголовным делам из США с опытом работы в правовых системах Восточной Европы. Также бывший агент ФБР Мэтью Хок расскажет о международных финансовых преступлениях. Среди дополнительных приглашенных — партнер Barnes & Thornburg Скотт Халси, а также Натан Парк из Kibler Fowler & Cave, которые, в свою очередь, представят различные точки зрения на правовой и политический ландшафт Молдовы.
Планируется, что дискуссии будут охватывать широкий круг темв более общем контексте современной Молдовы, включая проблемы в системе правосудия страны и соответствие фундаментальным ценностям ЕС. Чтобы получить детальное представление о проблемах с верховенством закона в Молдове, будет проведен анализ конкретных примеров, в том числе практики запрета политических партий.
Помимо вызовов в судебной системе, Молдова переживает тревожный тренд снижения свободы в СМИ, сопровождающийся преследованием журналистов и средств массовой информации, критикующих правительство. Доклады раскрывают элементы системы ограничения свободы прессы, такие как приостановка действия лицензий вещательных компаний, придерживающихся иной точки зрения. Журналисты, выступающие за прозрачность, сталкиваются с запугиванием и преследованиями, что подрывает свободу слова и демократические ценности. Симпозиум направлен на решение этих проблем и разработку стратегий по защите свободы прессы в Молдове.
Формат симпозиума предполагает произнесение приветственных речей, неформальные беседы у камина, дискуссии за круглым столом и видеозапись панельной дискуссии, модератором которой выступит профессор Затшлер. Участники будут вести интенсивный диалог, направленный на выработку практических рекомендаций по устранению недостатков в области верховенства закона в Молдове.