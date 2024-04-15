В Молдове учрежден Международный центр по защите прав человека и демократии: Первый симпозиум организации состоится в Нью-Йорке

По этому случаю господин Павловский заявил: «Создание Международного центра по защите прав человека и демократии сегодня знаменует собой значительный шаг вперед в нашей постоянной работе по установлению справедливости, демократии и защите прав человека. Наш центр стремится продвигать эти фундаментальные ценности в Молдове и за ее пределами. Благодаря тщательному мониторингу и стратегическому просвещению мы стремимся решать важнейшие задачи и добиваться ощутимых улучшений в политике и на практике».