В Молдове будет объявлен новый конкурс по избранию генпрокурора

Высший совет прокуроров в понедельник объявит новый конкурс по отбору кандидата на должность генерального прокурора. Этот вопрос включен в повестку дня заседания, назначенного на 15 апреля, передает IPN.
В повестке заседания ВСП стоит и вопрос о внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения конкурса по отбору кандидата на должность генерального прокурора.
Внеочередное заседание Высшего совета прокуроров запланировано на 14.00.
28 февраля Высший совет прокуроров принял решение прекратить конкурс на должность генерального прокурора. Решение было принято после того, как член ВСП Олеся Вырлан дисквалифицировала одного из кандидатов на должность генерального прокурора. Член ВСП объявила о своей отставке. В то же время после отмены конкурса глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявила, что начато расследование для выяснения причин дисквалификации кандидата. По ее словам, начато уголовное дело, в ходе которого будет установлено, была ли это ошибка или злоупотребление.
Генеральный прокурор Александр Стояногло был отстранен от должности в начале октября 2021 года, а в конце сентября 2023 года освобожден от должности. Указ президента об освобождении от должности генерального прокурора основан на решении членов ВСП 2022 года о неудовлетворительной оценке деятельности генерального прокурора. Врио прокурора исполнял Думитру Робу, а затем Ион Мунтяну.