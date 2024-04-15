В Молдове будет объявлен новый конкурс по избранию генпрокурора

28 февраля Высший совет прокуроров принял решение прекратить конкурс на должность генерального прокурора. Решение было принято после того, как член ВСП Олеся Вырлан дисквалифицировала одного из кандидатов на должность генерального прокурора. Член ВСП объявила о своей отставке. В то же время после отмены конкурса глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявила, что начато расследование для выяснения причин дисквалификации кандидата. По ее словам, начато уголовное дело, в ходе которого будет установлено, была ли это ошибка или злоупотребление.