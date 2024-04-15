МИД Молдовы не рекомендует гражданам страны ехать в Израиль

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. В связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Молдовы выпустило предупреждение о поездках в Израиль, «учитывая нестабильную ситуацию с безопасностью» в этой стране.
«МИД рекомендует гражданам Республики Молдова избегать несущественных поездок в Израиль. Безопасность и стабильность в этом районе могут быть затронуты на неопределенный срок», — говорится в сообщении ведомства.
Министерство рекомендует соотечественникам «внимательно следить за новостями и официальной информацией, предоставляемой властями, в том числе МИД и дипломатическим представительством в Тель-Авиве, ти источники могут предоставить обновленную информацию о ситуации в этом районе и возможных дополнительных мерах безопасности».
МИД советует гражданам проявлять ответственность и осторожность, а также «соблюдать инструкции и правила, установленные властями», а также обратиться в Посольство Республики Молдова в Государстве Израиль.
Дополнительную информацию и консульскую помощь можно получить в Колл-центре по телефону 0 80 090 990 — бесплатно со стационарного телефона в любом населенном пункте Республики Молдова или по номеру +373. 22 23 20 02. Дополнительно можно отправить сообщение: по электронной почте на адрес call.center@mfa.gov.md.