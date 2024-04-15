МИД Молдовы не рекомендует гражданам страны ехать в Израиль

Министерство рекомендует соотечественникам «внимательно следить за новостями и официальной информацией, предоставляемой властями, в том числе МИД и дипломатическим представительством в Тель-Авиве, ти источники могут предоставить обновленную информацию о ситуации в этом районе и возможных дополнительных мерах безопасности».