Михаил Дегтярев: «Это вклад в улучшение качества жизни людей»

В правительстве Хабаровского края понимают, что государственно-частное партнерство (ГЧП) — прекрасный способ решить вопросы со строительством и реконструкцией социальных объектов. Бюджетных средств на эти цели не всегда хватает, а зданий, требующих внимания властей, очень много.
15 апреля губернатор региона Михаил Дегтярев обсудил планы сотрудничества и реализации совместных проектов с управляющим директором УК «Инфратех Концессии» Андреем Шишкиным. В первую очередь рассмотрели перспективы восстановления дворца культуры «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Компания «Инфратех Концессии» является частью госкорпорации «РОСТЕХ». Ее специализация — инвестпроекты на условиях ГЧП.
— Президент России Владимир Путин подчеркивает: «Дальний Восток — это колоссальный регион с небольшим количеством населения и огромным потенциалом. Безусловно, это стратегический интерес страны: не просто удержать его, а развивать этот регион и ставить его ресурсы на пользу государству». Именно этим мы и занимаемся, — подчеркнул на встрече губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
— Восстановление ДК «Судостроитель» с сохранением его функций и значения, но с новым качеством благоустройства и услуг — одна из ключевых задач правительства края и вклад в улучшение качества жизни людей, — отметил Михаил Дегтярев.
Он также объяснил, что реновация ДК включена в мастер-план развития Комсомольска-на-Амуре. Однако наиболее приемлемая в современных условиях форма реализации проекта — концессия. Поэтому стороны договорились сформировать совместные предложения по дальнейшему сотрудничеству с упором на возрождение легендарного дворца культуры.