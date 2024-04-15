Михаил Дегтярев: «Это вклад в улучшение качества жизни людей»

В правительстве Хабаровского края понимают, что государственно-частное партнерство (ГЧП) — прекрасный способ решить вопросы со строительством и реконструкцией социальных объектов. Бюджетных средств на эти цели не всегда хватает, а зданий, требующих внимания властей, очень много.

— Президент России Владимир Путин подчеркивает: «Дальний Восток — это колоссальный регион с небольшим количеством населения и огромным потенциалом. Безусловно, это стратегический интерес страны: не просто удержать его, а развивать этот регион и ставить его ресурсы на пользу государству». Именно этим мы и занимаемся, — подчеркнул на встрече губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Решению этих задач способствует привлечение в регион инвесторов. Они помогают не только реализовывать крупные инфраструктурные проекты, но также преобразовывать и развивать общественные пространства, модернизировать социально значимые объекты. К таким относится и дворец культуры «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас он не функционирует, хотя когда-то был излюбленным местом отдыха и досуга жителей города Юности. Произошедший в 2003 году пожар вывел здание из строя.