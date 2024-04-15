Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги

До этого при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывалась по установленным нормативам: в зависимости от количества проживающих в квартире граждан. В их число входили и мобилизованные граждане, несмотря на то, что они не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь же это будет учитываться в платежной квитанции.