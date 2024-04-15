Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги

«Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников», — говорится в сообщении.
До этого при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывалась по установленным нормативам: в зависимости от количества проживающих в квартире граждан. В их число входили и мобилизованные граждане, несмотря на то, что они не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь же это будет учитываться в платежной квитанции.
«Чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации», — уточняют в правительстве.
В прошлом году Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о жилищном обеспечении семей участников СВО.