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Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Дополнительные меры поддержки в виде льготы на оплату коммунальных услуг получат семьи мобилизованных граждан. Об этом сообщает правительство России.

Источник: РИА "Новости"

«Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников», — говорится в сообщении.

До этого при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывалась по установленным нормативам: в зависимости от количества проживающих в квартире граждан. В их число входили и мобилизованные граждане, несмотря на то, что они не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь же это будет учитываться в платежной квитанции.

«Чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации», — уточняют в правительстве.

В прошлом году Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о жилищном обеспечении семей участников СВО.