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Кабмин РФ разрешил семьям мобилизованных не оплачивать за них ЖКУ

Ростовская область, 15 апреля 2024. DON24.RU. Семьи мобилизованных, у которых в квартирах отсутствуют счетчики, не будут оплачивать воду и газ за уехавших на СВО родственников. Такое постановление приняло правительство РФ.

«Сейчас при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывается по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире граждан. Мобилизованные также входили в это число, хотя в силу своего фактического отсутствия не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции», — говорится в документе.

Для того чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного нужно представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации.

Решение правительства позволит снизить финансовую нагрузку на семьи мобилизованных граждан в период прохождения ими военной службы, сообщается на сайте кабмина.

ЖКХ