Совместное заявление подписали Токаев и Пашинян

Как отмечено в распространяемом сообщении Акорды, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил премьер-министра за приглашение посетить Ереван и оказанное гостеприимство. Он также подчеркнул, что впервые прибыл в Армению с официальным визитом в качестве президента.