Совместное заявление подписали Токаев и Пашинян

Как отмечено в распространяемом сообщении Акорды, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил премьер-министра за приглашение посетить Ереван и оказанное гостеприимство. Он также подчеркнул, что впервые прибыл в Армению с официальным визитом в качестве президента.
Кроме того, лидер Казахстана назвал символичным то, что его визит проходит в год 25-летия со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.
Никол Пашинян отметил большие перспективы, открывающиеся в контексте первого визита президента Казахстана в Армению.
«Ваш визит имеет очень большую значимость. Уверен, что в результате визита мы примем решения, которые послужат на благо расширения и углубления всех направлений нашего сотрудничества».
В заключении сказано, что в рамках официального визита были подписаны следующие документы:
- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о сотрудничестве в области миграции;
- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан;
- Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о международном автомобильном сообщении от 6 ноября 2006 года;
- Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Армения;
- Меморандум о сотрудничестве между аппаратом акима Мангистауской области Республики Казахстан и администрацией Армавирской области Республики Армения;
- Меморандум о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между городом Шымкентом и общиной Ванадзор;
- Программа сотрудничества между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения на 2024−2026 годы;
- Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения на 2024−2025 годы;
- Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Ереван.
Утром 15 апреля 2024 года Токаев прибыл с официальным визитом в Ереван. Торжественная церемония встречи президента Казахстана состоялась в государственной резиденции Армении. Позднее Токаев и Пашинян обсудили вопросы региональной безопасности.