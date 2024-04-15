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Совместное заявление подписали Токаев и Пашинян

15 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян провели переговоры в расширенном формате. По итогам они подписали совместное заявление, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Как отмечено в распространяемом сообщении Акорды, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил премьер-министра за приглашение посетить Ереван и оказанное гостеприимство. Он также подчеркнул, что впервые прибыл в Армению с официальным визитом в качестве президента.

Кроме того, лидер Казахстана назвал символичным то, что его визит проходит в год 25-летия со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.

Никол Пашинян отметил большие перспективы, открывающиеся в контексте первого визита президента Казахстана в Армению.

«Ваш визит имеет очень большую значимость. Уверен, что в результате визита мы примем решения, которые послужат на благо расширения и углубления всех направлений нашего сотрудничества».

Никол Пашинян

В заключении сказано, что в рамках официального визита были подписаны следующие документы:

  1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о сотрудничестве в области миграции;
  2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан;
  3. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о международном автомобильном сообщении от 6 ноября 2006 года;
  4. Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Армения;
  5. Меморандум о сотрудничестве между аппаратом акима Мангистауской области Республики Казахстан и администрацией Армавирской области Республики Армения;
  6. Меморандум о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между городом Шымкентом и общиной Ванадзор;
  7. Программа сотрудничества между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения на 2024−2026 годы;
  8. Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения на 2024−2025 годы;
  9. Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий;
  10. Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Ереван.

Утром 15 апреля 2024 года Токаев прибыл с официальным визитом в Ереван. Торжественная церемония встречи президента Казахстана состоялась в государственной резиденции Армении. Позднее Токаев и Пашинян обсудили вопросы региональной безопасности.