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Черноморский флот России проводит тренировку в Севастополе

Развожаев: Черноморский флот проводит тренировку в Севастополе 15 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 15 апреля, Черноморский флот России проводит тренировку в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, тренировка проходит в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес. Планируется, что она продлится ориентировочно до 11.30. Как пояснил севастопольский губернатор, флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.

— В городе все спокойно, — написал Развожаев.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма. Планируется, что это мероприятие продлится до двух часов дня.