Черноморский флот России проводит тренировку в Севастополе

По его словам, тренировка проходит в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес. Планируется, что она продлится ориентировочно до 11.30. Как пояснил севастопольский губернатор, флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.