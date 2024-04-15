В понедельник, 15 апреля, Черноморский флот России проводит тренировку в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, тренировка проходит в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес. Планируется, что она продлится ориентировочно до 11.30. Как пояснил севастопольский губернатор, флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.
— В городе все спокойно, — написал Развожаев.
Как сообщалось ранее, Министерство обороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма. Планируется, что это мероприятие продлится до двух часов дня.