Латунь от принцессы, жесть от Сената и икона Богородицы: Санду отчиталась о подарках

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Позолоченный браслет из латуни, жестяной поднос, ковер и книга — президент Молдовы Майя Санду обнародовала перечень преподнесенных ей в январе-марте нынешнего года протокольных подарков.
Самым ценным из списка стал дар от посла Азербайджана: шерстяной ковер в традиционном народном стиле, изготовленный детьми — учащимися Карабахской ковровой школы, подарок оценен в 17 490 леев (около 988 долларов).
Икону Богородицы с младенцем в окладе, покрытом золотом и серебром, преподнес главе государства епископ Южно-Бессарабский Вениамин. Стоимость иконы, как указано в документе, составляет 9250 леев (примерно 522 доллара).
Гораздо скромнее были дары от румынской принцессы Маргареты (позолоченный латунный браслет-шнур и кулон в форме цветка стоимостью 1740 леев) и от членов Комитета по международным отношениям Сената США (жестяной поднос с эмблемой Сената, оценен в 980 леев).
Кроме того, в первом квартале нынешнего года Санду получила в подарок книги и сувениры, в частности, книгу-альбом «Тирана с воздуха» фотографа Алкета Ислами (1135 леев).
Общая стоимость полученных главой государства за первые три месяца года протокольных подарков составила 31 445 леев. Подарки были переданы в Офис президента Молдовы.