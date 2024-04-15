Латунь от принцессы, жесть от Сената и икона Богородицы: Санду отчиталась о подарках

Гораздо скромнее были дары от румынской принцессы Маргареты (позолоченный латунный браслет-шнур и кулон в форме цветка стоимостью 1740 леев) и от членов Комитета по международным отношениям Сената США (жестяной поднос с эмблемой Сената, оценен в 980 леев).