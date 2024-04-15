Мирзиёев подарил фермеру-пенсионеру из Сайхунабада Chevrolet Tracker

Турсунбой Арипов с 15 лет занимался фермерством, 40 лет проработал на животноводческой ферме. Выйдя на пенсию в 2011 году, он начал выращивать виноград на своем приусадебном участке. Сейчас почтенный аксакал занимается селекцией разных сортов винограда и даже вывел новый сорт «Абатар».