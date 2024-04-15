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Мирзиёев подарил фермеру-пенсионеру из Сайхунабада Chevrolet Tracker

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Опытный виноградарь из Сайхунабадского района Сырдарьинской области Турсунбой Арипов получил в подарок от президента Узбекистана автомобиль Chevrolet Tracker, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Шавкат Мирзиёев сделал жителю махалли «Пахтакор» подарок во время своего мартовского визита в Сайхунабад. Президент посоветовал аксакалу обучать местных фермеров премудростям ухода за виноградными лозами.

Турсунбой Арипов с 15 лет занимался фермерством, 40 лет проработал на животноводческой ферме. Выйдя на пенсию в 2011 году, он начал выращивать виноград на своем приусадебном участке. Сейчас почтенный аксакал занимается селекцией разных сортов винограда и даже вывел новый сорт «Абатар».

Напомним, что в конце марта Шавкат Мирзиёев в честь месяца Рамадан подарил 108-летнему жителю из Намангана автомобиль Traverse.

Отметим также, что для повышения доходов населения в Сайхунабаде президент поручил задействовать возможности приусадебных и домашних хозяйств в районе и распространить этот опыт в масштабах республики.

Шавкат Мирзиеев