Мирзиёев подарил фермеру-пенсионеру из Сайхунабада Chevrolet Tracker

Шавкат Мирзиёев сделал жителю махалли «Пахтакор» подарок во время своего мартовского визита в Сайхунабад. Президент посоветовал аксакалу обучать местных фермеров премудростям ухода за виноградными лозами.
Турсунбой Арипов с 15 лет занимался фермерством, 40 лет проработал на животноводческой ферме. Выйдя на пенсию в 2011 году, он начал выращивать виноград на своем приусадебном участке. Сейчас почтенный аксакал занимается селекцией разных сортов винограда и даже вывел новый сорт «Абатар».
Напомним, что в конце марта Шавкат Мирзиёев в честь месяца Рамадан подарил 108-летнему жителю из Намангана автомобиль Traverse.
Отметим также, что для повышения доходов населения в Сайхунабаде президент поручил задействовать возможности приусадебных и домашних хозяйств в районе и распространить этот опыт в масштабах республики.