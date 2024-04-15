Глава Екатеринбурга хочет организовать «карманные парки», как в Китае

«Ранее заброшенная территория, которую превратили в современное общественное пространство для отдыха горожан. Вот такие локации в Екатеринбурге, безусловно, есть. Опыт развития так называемых “карманных парков” мы будем обязательно у себя применять», — отметил градоначальник.
«Карманный парк» — это парк площадью до 0,4 га, находящийся на заброшенной или неиспользованной площадке. «Карманным» такой парк называется потому, что он располагается у стены или между двумя стенами рядом стоящих зданий, образуя «карман».
Также Орлов заинтересовался работой китайских мусороперерабатывающих заводов, которые используют экологичные методы переработки твердых бытовых отходов. По его мнению, Екатеринбург может использовать опыт китайцев в этой части.
Отметим, Орлов был в Китае на прошлой неделе. Делегация с Урала, состоящая из 25 человек, посетила два города — Сиань и Гуанчжоу.