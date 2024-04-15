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Правительство Красноярского края сообщило о кадровых перестановках

В правительстве Красноярского края произошло новое назначение и новое увольнение.

Источник: МК.RU Красноярск

Об этом стало известно из сообщения официальном сайте.

У министра экологии Владимира Часовитина появился новый заместитель. Его зовут Александр Ногин. По данным документа на сайте региональных властей, он заключил срочный служебный контракт на один год. Подписан он был 12 апреля.

Кроме того, еще 9 апреля Часовитин сообщил о назначении Александра Бвйкова еще одним замминистра. Он будет отвечать за обращение с ТКО.

А в министерстве строительства и ЖКХ Красноярского края уволили заместителя министра. Елена Байрак, говорится в официальном релизе, перешла на «иную государственную службу» и покинула пост.

Ранее сообщалось, что экс-глава военно-врачебной комиссии Александр Украинцев назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Красноярского края.