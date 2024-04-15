Иран против Израиля, санкции против металлов и паводки. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Как ожидается, в течение дня ему доложат губернаторы Астраханской и Волгоградской областей Игорь Бабушкин и Андрей Бочаров: «Идет постоянная работа с регионами».
«Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, призываем все страны региона к сдержанности». «Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах».
В Кремле настаивают, чтобы «все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами».
О санкциях против российских металлов
Что касается американских и британских санкций против экспорта металлов из России, ограничительные меры — это «обоюдоострое оружие», которое «будет бить по интересам тех, кто эти санкции вводит».
«Относимся к ним так же, как ко всем остальным санкциями: считаем их абсолютно незаконными».
Москва фиксирует «определенную дестабилизацию цен» на этом рынке, будет следить за развитием событий.
О паводках
«В Оренбургской области [половодье] пошло на спад», однако «волны большой воды» идут в сторону Курганской и Тюменской областей. «Середина этой недели — это как раз момент, когда вода придет в два региона».
«Вода очень коварная», поэтому все службы находятся в состоянии повышенной готовности, «принимаются все возможные меры — с акцентом, конечно же, на работу с людьми».