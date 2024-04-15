Оппозиция: власти Молдовы делят талантливых детей страны на своих и чужих

«До сих пор никто не принес детям из “Рапсодии” извинений, в парламент и к Санду их не пригласили, денег на развитие не дали. Потому что выступали они в Беларуси, а не в Румынии. Получается, кто угоден властям, тот получает признание и поддержку, остальных можно безнаказанно унижать и мучить».