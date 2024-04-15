Оппозиция: власти Молдовы делят талантливых детей страны на своих и чужих

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Оппозиционный политик, лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Молдовы Дорина Речана о выделении 1,3 миллиона леев для ансамбля «Хечений» из Сынжерейского района.
«На днях танцоров, вернувшихся с конкурса талантов в Румынии, встречали аплодисментами парламентарии и президент. Конечно, поддержать, поздравить юные таланты очень важно. Ребята — молодцы, отлично выступили. И можно было поверить в искренность власти, если бы также встречали всех, кто с триумфом возвращается с международных конкурсов. Если бы заботой и вниманием окружали не только “покоривших Румынию”.
Музыкально-хоровой театр-студия «Рапсодия» из Молдовы участвовал в Минском международном детском театральном форуме «Шаги», где завоевал гран-при. Завершив гастроли, коллектив направился на автобусе домой. Однако на границе возникли непредвиденные трудности. Сначала автобус с детьми безуспешно пробовал выехать из Бреста в Польшу. Попытались проехать через Литву, однако и литовская сторона транспорт на свою территорию не пустила. Автобус был возвращен на территорию Белоруссии. Была уже глубокая ночь.
Все это время, по словам руководителя коллектива, дети были лишены возможности получить еду и воду, а также посетить туалет. После того как событие стало достоянием общественности, в Министерстве иностранных дел Молдовы сообщили, что перевозившему хор автобусу при содействии ведомства было выдано отсутствовавшее ранее разрешение.
«До сих пор никто не принес детям из “Рапсодии” извинений, в парламент и к Санду их не пригласили, денег на развитие не дали. Потому что выступали они в Беларуси, а не в Румынии. Получается, кто угоден властям, тот получает признание и поддержку, остальных можно безнаказанно унижать и мучить».
Он также задался вопросом, кто будет контролировать расходование выделяемых ансамблю «Хечений» средств и почему для ассигнования этой суммы потребовались дополнительные деньги, «куда в таком случае уходят средства из бюджета культуры — 677,16 млн леев?».
«Санду-PAS делят детей в Молдове на своих и чужих. Для одних приготовлены овации в парламенте и деньги на развитие, для других — оскорбления и игнорирование. Власти подло используют бюджетные средства как инструмент давления и подкупа», — подытожил Лунгу.