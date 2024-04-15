Власти Калининградской области объяснили, как будут помогать репатриантам

В указе отмечается, что репатриант может участвовать в госпрограмме переселения на общих основаниях. При этом ему не предоставляется право на получение государственных гарантий и социальной поддержки — компенсации расходов на переезд, подъемные, пособие при отсутствии дохода, жилищная субсидия и т. д. Указ позволяет субъектам РФ самостоятельно принимать решения об оказании репатриантам финансовой и иной помощи.