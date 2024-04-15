В парламенте Грузии началась драка в ходе рассмотрения закона об иноагентах

На лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе прямо во время заседания неожиданно напал глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Другие парламентарии кинулись разнимать дерущихся.
Ранее из-за начала рассмотрения спорного закона об иноагентах у стен парламента начался митинг. Организаторами акции стали представители неправительственных организаций.
Тем временем в самом парламенте ввели желтый уровень безопасности, который подразумевает запрет на посещение законодательного органа сторонними лицами. Однако запрет не касается представителей телеканалов.
Уже на протяжении года в парламенте Грузии проходят драки из-за этого законопроекта. Так в марте 2023 года на заседании началась потасовка между представителем парламентского большинства Анри Оханашвили и оппозиционными депутатами, которая перешла из зала заседания в холл парламента. Позже всех оппозиционных парламентариев призвали покинуть зал заседания.
Напомним, в правящей партии «Грузинская мечта» заявили о своем намерении поддержать документ, а если президент страны Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то собираются его преодолеть.