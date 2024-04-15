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В парламенте Грузии началась драка в ходе рассмотрения закона об иноагентах

В парламенте Грузии произошла очередная драка во время рассмотрения закона об иностранных агентах, причем сразу после ее начала законодательный орган прервал трансляцию.

На лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе прямо во время заседания неожиданно напал глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Другие парламентарии кинулись разнимать дерущихся.

Ранее из-за начала рассмотрения спорного закона об иноагентах у стен парламента начался митинг. Организаторами акции стали представители неправительственных организаций.

Тем временем в самом парламенте ввели желтый уровень безопасности, который подразумевает запрет на посещение законодательного органа сторонними лицами. Однако запрет не касается представителей телеканалов.

Уже на протяжении года в парламенте Грузии проходят драки из-за этого законопроекта. Так в марте 2023 года на заседании началась потасовка между представителем парламентского большинства Анри Оханашвили и оппозиционными депутатами, которая перешла из зала заседания в холл парламента. Позже всех оппозиционных парламентариев призвали покинуть зал заседания.

Напомним, в правящей партии «Грузинская мечта» заявили о своем намерении поддержать документ, а если президент страны Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то собираются его преодолеть.

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