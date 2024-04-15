В парламенте Грузии началась драка в ходе рассмотрения закона об иноагентах

Уже на протяжении года в парламенте Грузии проходят драки из-за этого законопроекта. Так в марте 2023 года на заседании началась потасовка между представителем парламентского большинства Анри Оханашвили и оппозиционными депутатами, которая перешла из зала заседания в холл парламента. Позже всех оппозиционных парламентариев призвали покинуть зал заседания.