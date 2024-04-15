Узбекистан глубоко обеспокоен новым этапом эскалации ситуации на Ближнем Востоке — МИД

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Узбекистан глубоко обеспокоен новым этапом эскалации ситуации на Ближнем Востоке, говорится в заявлении МИД республики.
Узбекская сторона призвала все стороны сохранять спокойствие, воздержаться от продолжения военных действий и принять все возможные меры для скорейшего политического урегулирования конфликта.
«Полагаем, что эскалация напряженности в этом регионе может привести к более серьезным последствиям и масштабным военным столкновениям».
Напомним, что элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты «Фаттах» и «Фаттах-2». Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь «несколько ракет» долетели до территории страны и причинили «незначительный ущерб».
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию «Правдивое обещание» и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
В свою очередь, израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.