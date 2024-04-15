В Крыму на полгода запретили предоставлять работу иностранцам по патентам

«Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России. Мы планируем до 1 мая подготовить законодательные инициативы об ужесточении мер воздействия и ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, нарушивших российские законы», — написал Аксенов.