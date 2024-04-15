В Крыму на полгода запретили предоставлять работу иностранцам по патентам

По его данным, более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство выявлено в Крыму, около 100 из них работали незаконно.
«Теперь, согласно указу, в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Также принят указ, устанавливающий запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, в определенные сферы», — написал Аксенов.
В указе о временном запрете на работу сказано, что он вводится на 6 месяцев, в списке профессий — 35 видов экономической деятельности.
«Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России. Мы планируем до 1 мая подготовить законодательные инициативы об ужесточении мер воздействия и ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, нарушивших российские законы», — написал Аксенов.
Ранее глава республики сообщил о проведении проверок в отношении находящихся в Крыму иностранцев.