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В Крыму на полгода запретили предоставлять работу иностранцам по патентам

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что своим указом запретил на полгода предоставлять работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство выявлено в Крыму, около 100 из них работали незаконно.

«Теперь, согласно указу, в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Также принят указ, устанавливающий запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, в определенные сферы», — написал Аксенов.

В указе о временном запрете на работу сказано, что он вводится на 6 месяцев, в списке профессий — 35 видов экономической деятельности.

«Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России. Мы планируем до 1 мая подготовить законодательные инициативы об ужесточении мер воздействия и ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, нарушивших российские законы», — написал Аксенов.

Ранее глава республики сообщил о проведении проверок в отношении находящихся в Крыму иностранцев.