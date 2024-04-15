Международный суд ООН начал рассматривать иски Армении и Азербайджана. Главное о процессе

Баку считает, что адресованные ему обвинения в преступлениях против армян не подпадают под юрисдикцию суда ООН и не имеют отношения к конвенции против дискриминации, на которой основывается иск Еревана.
ТАСС собрал основную информацию о процессе.
Суть исков
Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде ООН 16 сентября 2021 года в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В иске Азербайджан обвиняется в действиях против армян на протяжении десятилетий, на первый план вышедших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года. Баку 23 сентября того же года подал встречный иск, в котором утверждается, что Армения совершала и продолжает совершать дискриминационные действия в регионе уже против азербайджанцев из-за их этнического происхождения.
Обе стороны потребовали введения обеспечительных мер, которые устанавливаются судом во избежание эскалации напряженности на время проведения разбирательства. Эти требования были частично удовлетворены.
Ликвидация Нагорно-Карабахской республики
В сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Карабахе. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян объявил о роспуске всех ее государственных органов и прекращении существования образования с 1 января 2024 года. Армянское население стало массово покидать регион. В октябре 2023 года в испанской Гранаде премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию, в которой признал территорию Азербайджана вместе с Карабахом.
Иск 2023 года
Новые требования обеспечительных мер были поданы Арменией в Международный суд ООН 28 сентября 2023 года. Ходатайство содержит 10 пунктов, среди них — требование к Азербайджану воздержаться от любых действий, направленных или влияющих на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха. Баку отверг все эти обвинения.
17 ноября 2023 года суд обязал Азербайджан обеспечить в Карабахе безопасность всех, в том числе армян. Согласно решению, власти страны должны гарантировать, «что в отношении людей, которые остались в Нагорном Карабахе после 19 сентября или вернулись в Нагорный Карабах и хотят там остаться, не используют силу или не запугивают их». Документ также обязывает Баку защитить и сохранить все регистрационные данные людей и документацию на частную собственность в регионе.
Проблемы делимитации и демаркации границы
Армения и Азербайджан неоднократно заявляли о готовности к переговорам о заключении мирного соглашения и выдвигали свои инициативы. Одной из проблем является делимитация границы, которую, по утверждению Пашиняна, стороны договорились провести с использованием карт советского Генштаба. К настоящему моменту азербайджанская и армянская комиссии по делимитации провели семь встреч.
9 марта Баку потребовал возвращения Ереваном четырех сел — оставшихся с советских времен эксклавов, которые армянские власти контролируют с 1990-х годов. Это Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджилы.
Как подчеркнули в пресс-службе вице-премьера Шахина Мустафаева, который возглавляет комиссию страны по делимитации границы, принадлежность этих сел Азербайджану бесспорна. Кроме того, в Баку ожидают, что в рамках делимитации «будет решен и вопрос освобождения» еще четырех эксклавов — Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки. При этом в службе вице-премьера назвали недостоверной распространяемую армянскими СМИ информацию об оккупации Азербайджаном 31 села на границе.
18 марта 2024 года премьер Армении на встрече с жителями приграничного села Воскепар заявил о начале практического этапа делимитации и демаркации границы между странами. По его словам, это означает, что необходимо уточнить, где фактически проходит граница страны. Пашинян также заявил, что Баку говорит о 4 проблемных селах, а армянская сторона отмечает наличие проблем в 31 населенном пункте.