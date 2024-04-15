Международный суд ООН начал рассматривать иски Армении и Азербайджана. Главное о процессе

17 ноября 2023 года суд обязал Азербайджан обеспечить в Карабахе безопасность всех, в том числе армян. Согласно решению, власти страны должны гарантировать, «что в отношении людей, которые остались в Нагорном Карабахе после 19 сентября или вернулись в Нагорный Карабах и хотят там остаться, не используют силу или не запугивают их». Документ также обязывает Баку защитить и сохранить все регистрационные данные людей и документацию на частную собственность в регионе.