Владение казахским языком: разработаны правила тестирования

Во время тестирования не разрешается выходить из аудитории без разрешения уполномоченного представителя центра, выполняющего функции дежурного по коридору, переговариваться, нарушать тишину, пересаживаться с места на место, обмениваться материалами тестирования с тестируемыми, выносить материалы тестирования из аудитории, портить материалы тестирования (листы ответов, книжки-вопросники, письменные листы по блокам Говорение и Письмо), использовать корректирующую жидкость, отрывать страницы. Тестируемым до завершения тестирования разрешается выходить из аудитории по очереди на время не более 5−10 минут.