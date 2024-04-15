Владение казахским языком: разработаны правила тестирования

Тестирование по системе КАЗТЕСТ осуществляется РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства науки и высшего образования РК.
КАЗТЕСТ состоит из двух видов тестирования: диагностическое и сертификационное. Тестирование проводится в бумажном или в электронном формате.
Время диагностического тестирования составляет 1 час 10 минут (70 минут). Время сертификационного тестирования составляет 2 часа 7 минут (127 минут).
Место проведения тестирования для физических лиц города Астана определяется Центром, для юридических лиц (при наличии аудиторий тестирования) — в здании приглашающей стороны, в областных центрах и городах республиканского значения — на базе учреждения-заказчика.
Прием заявлений на тестирования осуществляется через:
- сайт kazakhtest.kz (для физических лиц);
- канцелярию Центра (для юридических лиц).
Порядок запуска на тестирование
Физические лица допускаются в аудиторию проведения тестирования на основании заявления и предоставляют документ, удостоверяющий личность. Кроме того, физические лица в случаях оплаты предоставляют документ (оригинал), подтверждающий оплату услуги, при онлайн оплате предоставляют копию квитанции с указанием номера заказа.
Юридические лица (юридическое лицо иницирующее проведение тестирования для своих сотрудников) допускаются к тестированию на основании письма-ходатайства и договора о закупках услуг на проведения тестирования по системе КАЗТЕСТ.
При обнаружении в ходе запуска на тестирование «подставного лица» уполномоченный представитель Центра составляет «Акт выявления подставного лица в ходе запуска на тестирование» и его отстраняют от сдачи тестирования в текущем году.
Пройдя процедуру идентификации личности тестируемый входит в аудиторию, предназначенную для проведения тестирования, и занимает в ней свободное рабочее место.
Порядок проведения тестирования в бумажном формате.
После рассадки тестируемых уполномоченный представитель центра:
- разъясняет правила работы с материалами тестирования;
- выдает тестируемым материалы для письменной работы;
- выдает тестируемым листы ответов; после заполнения служебных секторов листа ответов выдает тестируемым книжки-вопросники с тестовыми заданиями.
Запуск тестируемых в аудиторию прекращается с момента объявления начала тестирования.
Во время тестирования не разрешается выходить из аудитории без разрешения уполномоченного представителя центра, выполняющего функции дежурного по коридору, переговариваться, нарушать тишину, пересаживаться с места на место, обмениваться материалами тестирования с тестируемыми, выносить материалы тестирования из аудитории, портить материалы тестирования (листы ответов, книжки-вопросники, письменные листы по блокам Говорение и Письмо), использовать корректирующую жидкость, отрывать страницы. Тестируемым до завершения тестирования разрешается выходить из аудитории по очереди на время не более 5−10 минут.
Также не разрешается выходить из аудитории во время воспроизведения аудио материалов по блокам Аудирование и Письмо.
Уполномоченный представитель центра при запуске и во время проведения тестирования осуществляет проверку на недопущение проноса запрещенных предметов и обмена материалами тестируемыми во время тестирования.
Уполномоченный представитель центра организует предоставление индивидуального помощника для лиц с инвалидностью с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата при предъявлении документа об установлении инвалидности.
Тестируемый покидает аудиторию после приема листа ответов и книжки-вопросника уполномоченным представителем центра и направляется в заранее подготовленную другую аудиторию для сдачи блока Говорение.
В блоке Говорение ведется запись ответа каждого тестируемого на диктофон. На подготовку к блоку Говорение отводится 3 минуты и осуществляется в виде индивидуальной беседы тестируемого с уполномоченным представителем Центра.
После завершения тестирования уполномоченный представитель центра уничтожает использованные книжки-вопросники способом сжигания или механического измельчения и составляет "Акт уничтожения книжек-вопросников, использованных во время тестирования.
Обработка результатов тестирования и выдача результатов
Оценка ответов тестовых заданий КАЗТЕСТ осуществляется следующим образом: в тестовых заданиях с одним правильным ответом при выборе правильного ответа присваивается один балл, в других случаях ставится ноль баллов; в сертификационном тестировании блок Письмо и Говорение оцениваются экспертами.
Для проверки блоков Письмо и Говорение экспертов-проверяющих отбирают из числа высококвалифицированных преподавателей, лингвистов и методистов высших учебных заведений республики, учителей организаций среднего образования.
Обработку результатов тестирования проводит программист центра.
Физическим и юридическим лицам, сдавшим тестирование в городе Астана результаты диагностического и сертификационного тестирования выдаются центром в течение 3-х рабочих дней со дня завершения тестирования, физическим и юридическим лицам, сдавшим тестирование в областях и городах Алматы, Шымкент в течении 15 рабочих дней со дня завершения тестирования.
По результатам диагностического тестирования центр физическим лицам выдает справку с указанием фамилии, имени, отчества, а юридическим лицам — экзаменационную ведомость.
Физическим лицам по результатам сертификационного тестирования в случае подтверждения уровня центром выдается сертификат с указанием баллов набранных по каждому блоку теста. Юридическим лицам выдается экзаменационная ведомость и сертификаты сотрудников, подтвердивших уровень.
Аппеляция результатов тестирования по системе КАЗТЕСТ не предусмотрена.
В случае, если тестируемый не согласен с результатом тестирования на основании письменного заявления на имя директора центра ему предоставляется возможность личного ознакомления с копией бланка листа ответов (отсканированный вариант) и проверенной письменной работой.
Сертификат КАЗТЕСТ с QR-кодом действителен в течении двух лет со дня его выдачи. В правом нижнем углу сертификата указывается дата выдачи и срок действия документа.
Проведение тестирования в электронном формате
При проведении КАЗТЕСТ в электронном формате тестируемые допускаются по одному в компьютерный класс, при этом проводится идентификация тестируемого с документом, удостоверяющим личность.
Чтобы начать тестирование, тестируемый выполняет следующие действия:
- в поле на экране вводит номер документа путем идентификации с документом, удостоверяющим личность; нажимает кнопку ОК;
- открывает программу тестирования КАЗТЕСТ;
- приступает к сдаче тестирования.
Электронное тестирование позволяет тестируемому в случае затруднения пропускать вопросы и переходить к следующему вопросу, а по позже вернуться на страницу пропущенного вопроса и ответить на пропущенные вопросы и менять ответы до завершения тестирования.
В электронном тестировании тестируемый после выполнения тестовых заданий по двум блокам переходит к выполнению заданий блоков Письмо и Говорение. В блоке Письмо предоставляется специальное поле для выполнения задания по предложенному рисунку и написания эссе.
В блоке Говорение проводится аудиозапись ответов тестируемого по вопросам, составленным в зависимости от темы, от легкой до сложной, и решению проблемы на различные темы.
После завершения тестирования тестируемый подтверждает тестирование нажатием кнопки «Завершить».
По итогам тестирования на экране компьютера тестируемого отображается общее количество набранных баллов по всем блокам и общий балл КАЗТЕСТ.
Сертификаты КАЗТЕСТ выдаются в электронном виде. Электронные сертификаты в обязательном порядке вносятся в Единый реестр выдачи сертификатов.
Проверка подлинности сертификата осуществляется онлайн на официальном сайте certificate.testcenter.kz. Поиск производится путем выбора «Тип тестирования — QAZTEST», выбора «Год», ввода «ИИН», ввод ИКТ.
Результаты КАЗТЕСТ и эсертификат хранятся в личном кабинете тестируемого на веб-сайте app.testcenter.kz.
В сертификате указывается количество баллов, набранных по каждому блоку КАЗТЕСТ и срок действия сертификата.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 апреля.