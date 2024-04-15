Порядок выплаты пенсий меняется в Беларуси с 1 июля

Изменения коснутся граждан в возрасте до 70 лет, а также инвалидов третьей группы и семей, воспитывающих детей, которые с 1 июля будут получать пенсии только через банки. При этом для людей старше 70 лет и инвалидов первой и второй группы остается вариант получения пенсий в почтовых отделениях, в том числе с доставкой на дом. Такой же способ получения выплат сохраняется для получателей детских пособий инвалидов первой и второй группы, семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.