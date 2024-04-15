Омский губернатор Виталий Хоценко назначил двух крупных чиновников

Сегодня, 15 апреля, губернатор Омской области Виталий Хоценко назначил двух заместителей министров.
Замминистра природных ресурсов и экологии региона стал Вадим Матвеев, а замначальника ГУ Государственного строительного надзора и экспертизы — Виктор Шилов.
У обоих испытательный срок по три месяца.
Напомним, минприроды региона сейчас возглавляет Татьяна Хавронина. У нее уже есть два зама — Сергей Палагута и Александр Володев.
Глава ГУ Госстройнадзора пока не назначен, а замначальника там Ильшат Чанышев.