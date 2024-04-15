Мишустин отметил уровень кооперации России и Белоруссии

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко в Москве отметил беспрецедентный уровень кооперации двух стран в области высоких технологий и науки, это подтверждают совместные достижения в сфере космоса.
«Эти достижения символизируют такой, я бы сказал, беспрецедентный уровень кооперации России и Белоруссии в области высоких технологий, науки. И наряду с пилотируемыми полетами мы активно занимаемся и космическими исследованиями, совместно внедряем их в разные отрасли экономики в интересах граждан наших государств и в интересах Союзного государства», — заявил Мишустин на переговорах в понедельник.