Мишустин отметил уровень кооперации России и Белоруссии

«Эти достижения символизируют такой, я бы сказал, беспрецедентный уровень кооперации России и Белоруссии в области высоких технологий, науки. И наряду с пилотируемыми полетами мы активно занимаемся и космическими исследованиями, совместно внедряем их в разные отрасли экономики в интересах граждан наших государств и в интересах Союзного государства», — заявил Мишустин на переговорах в понедельник.