Нижегородский военком рассказал, как пройдет весенний призыв

Весенний призыв в этом году продлится до 15 июля. В соответствии с указом Президента РФ в России должны призвать 150 тысяч человек, 3 100 из которых — из Нижегородской области. Об этом рассказал военный комиссар региона, полковник Сергей Агафонов на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре.
Призывники будут направляться во все виды и рода войск. Треть из них попадёт в элитные войска: ВДВ, морскую пехоту, Президентский полк Федеральной службы охраны, Преображенский и Семёновский полки. В этом году часть призывников будет служить в погранвойсках.
Сергей Агафонов отметил, что в погранвойска нижегородцев давно не отправляли и туда попадут самые подготовленные, но никто из призывников не будет служить в зоне СВО.
«Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу особо подчеркивают, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут направляться в зону проведения специальной военной операции. Там принимают участие только офицеры, военнослужащие по контракту и мобилизованные, а также добровольцы», — отметил военком.
Самое важное отличие новой призывной компании в том, что под призыв впервые попадут мужчины до 30 лет — ранее предельный возраст составлял 27 лет. Повестки получат все мужчины, у которых нет права на отсрочку или освобождение.
Срок службы призывников составит 12 месяцев. Служить можно как по призыву, так и по контракту. Возможно и прохождение альтернативной службы, но для неё заявки нужно было подавать за полгода до начала призыва.
Если гражданину еще не исполнилось 30 лет, но он уже находится в запасе, его не призовут. Это касается всех, кого зачислили в запас по достижении верхней границы призывного возраста. То есть мужчин, которым до 31 декабря 2023 года включительно исполнилось 27 и больше лет.
Под призыв попадают и граждане, получившие паспорт РФ. Новый призывной возраст распространяется и на альтернативную гражданскую службу — ее также могут пройти граждане от 18 до 30 лет. Все гарантированные законом отсрочки по призыву остаются в силе. Несмотря на то, что законодательно уже прописаны новые правила призыва в армию, и повестки планировалось рассылать через Госуслуги и электронную почту, призыв 2024 года будет проходить по привычным правилам — с бумажными повестками, которые вручают под роспись призывника. За неявку в военкомат без уважительной причины предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Если же гражданин не явился неоднократно, ему будет грозить уже уголовная ответственность.
Сотрудники комиссариата предупреждают, что на территории региона участились случаи мошенничества, связанные с организациями, якобы оказывающими законные услуги по отсрочкам от армии и предоставлению военного билета.
Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Нижегородской области Игорь Суманов отметил, что если гражданин действительно негоден или ограниченно годен к воинской службе, то он получит документы без посредников, которые только требуют вознаграждение за свои услуги, но никак не могут повлиять на призывную комиссию.
Врач военного комиссариата Александр Бондаренко доложил, что в прошлом году только 63,3% призывников были признаны годными к военной службе.
Военный комиссар рассказал также про отбор на военную службу по контракту, в том числе для участия в СВО. Он особо отметил, что служба по контракту только добровольная. Контракт заключается на год, три или пять лет. Возраст контрактников — от 18 до 60 лет, они должны быть годны к службе по состоянию здоровья и иметь необходимый уровень профессиональной подготовки.
Пройти службу по контракту можно в зоне СВО. Но претендовать на это могут только те, кто отслужил в армии. Все они получают федеральную единовременную выплату в 195 тысяч рублей и региональную в 500 тысяч. Контрактники будут получать денежное довольствие, а их семьи — финансовую поддержку и расширенный соцпакет. Желающие служить по контракту могут обратиться в Военный комиссариат.