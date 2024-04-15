Нижегородский военком рассказал, как пройдет весенний призыв

Под призыв попадают и граждане, получившие паспорт РФ. Новый призывной возраст распространяется и на альтернативную гражданскую службу — ее также могут пройти граждане от 18 до 30 лет. Все гарантированные законом отсрочки по призыву остаются в силе. Несмотря на то, что законодательно уже прописаны новые правила призыва в армию, и повестки планировалось рассылать через Госуслуги и электронную почту, призыв 2024 года будет проходить по привычным правилам — с бумажными повестками, которые вручают под роспись призывника. За неявку в военкомат без уважительной причины предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Если же гражданин не явился неоднократно, ему будет грозить уже уголовная ответственность.