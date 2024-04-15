Шавкат Мирзиёев встретился с главами МИД ряда стран

В Ташкенте сегодня началась вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива». В ней принимают участие делегации Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и Азербайджана.
К этому часу президент Узбекистана встретился с делегациями пяти стран во главе с министрами иностранных дел.
Глава государства принял заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова, премьер-министра, министра иностранных дел Катара шейха Мухаммада бин Абдурахмана Аль Тани, министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсалу бин Фархана Аль Сауда, министра иностранных дел Султаната Оман — Бадру бин Хамада аль-Бусаиди и министра иностранных дел Кувейта Абдуллу аль-Яхья.
На встречах были рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере торговли, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, модернизации транспортной инфраструктуры, IT и других приоритетных секторах.
Кроме того, были обсуждены другие вопросы региональной повестки, в том числе ситуация в Афганистане и мирное урегулирование палестинской проблематики.