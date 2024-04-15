Чернышенко призвал ИТ-отрасль принять участие в конференции ЦИПР

«Зампред правительства РФ провел совещание с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации (ФРЦТ и РЦТ) и призвал РЦТ всех уровней и ИТ-компании принять участие в мероприятии, а также оказать содействие в организации пленарной и тематических сессий», — говорится в сообщении.