Чернышенко призвал ИТ-отрасль принять участие в конференции ЦИПР

Ежегодная конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая. Это одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации нацпроекта «Цифровая экономика».
«Зампред правительства РФ провел совещание с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации (ФРЦТ и РЦТ) и призвал РЦТ всех уровней и ИТ-компании принять участие в мероприятии, а также оказать содействие в организации пленарной и тематических сессий», — говорится в сообщении.
Вице-премьер РФ также подчеркнул важность участия в премии CIPR Digital-2024 в области цифровых технологий.
«Сбор заявок на премию CIPR Digital-2024 заканчивается 19 апреля. Поэтому каждый руководитель цифровой трансформации, курирующий цифровую деятельность в своем ведомстве или регионе, обязательно должен подать заявку. Остается мало времени, прошу коллег ускориться», — цитирует пресс-служба слова Чернышенко.
Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на данный момент уже подготовлена концепция ЦИПР-2024, разработан проект деловой программы, определены основные треки.
«Ключевой тематикой ЦИПР в 2024 году выбрана “Экономика данных”. Именно так называется новый национальный проект, о запуске которого заявил президент России Владимир Путин. В рамках деловой программы пройдет более 100 сессий. Впервые предусмотрен открытый формат — 24 мая все желающие смогут бесплатно посетить выставочную часть форума и ряд секций деловой программы», — сообщил глава Нижегородской области.
Никитин добавил, что деловая программа ЦИПР-2024 включает пять тематических треков, раскрывающих различные аспекты цифровизации. Один из треков — ЦИПР. Дети — впервые будет посвящен вопросам цифровых технологий в жизни подрастающего поколения.