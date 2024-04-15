Зеленский разозлился после просьб США воздерживаться от атак на НПЗ России

Отмечается, что в ходе личной встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис попросила украинского лидера «воздержаться от нападений на НПЗ РФ».
«Просьба … рассердила Зеленского и его ближайших помощников», — приводит издание заявление неназванных чиновников.
Как сообщается, Зеленский «отмахнулся» от просьб Харрис, поскольку сомневался, что они отражают позицию администрации американского президента. Однако позже Вашингтон не раз повторял такое предостережение.
По мнению американских чиновников, которое приводит издание, итогом нанесения ударов по НПЗ может стать рост цен на энергоносители, что, скорее всего, «ослабит европейскую поддержку выделения помощи Украине».
В марте этого года Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за атаки на три НПЗ в России. Отмечалось, что атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы совершаются в рамках системной стратегии, которая направлена на якобы «уменьшение экономического потенциала РФ».