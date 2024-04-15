Зеленский разозлился после просьб США воздерживаться от атак на НПЗ России

В марте этого года Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за атаки на три НПЗ в России. Отмечалось, что атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы совершаются в рамках системной стратегии, которая направлена на якобы «уменьшение экономического потенциала РФ».