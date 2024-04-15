Саакашвили призвал жителей Грузии к единству и атаке

В понедельник грузинский парламент начал рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», представленного фракцией «Грузинская мечта». Сначала с документом ознакомится комитет по юридическим делам парламента, после чего его вынесут на голосование. У здания парламента в центре Тбилиси началась акция протеста.