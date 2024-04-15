Главой управления агентства соцзащиты Ташобласти стал Ихтиёр Ходжаяров

Ихтиёр Ходжаяров выпускник Ташкентского финансового института. До назначения работал заместителем начальника этого же управления — руководителем филиала по контролю за предоставлением социальных услуг.
О назначении Ходжаярова стало известно сегодня на совещании под председательством заместителя директора Национального агентства социальной защиты Сирожиддина Абдуллаева и заместителя хокима Ташкентской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе Отабека Султанбекова.
Напомним, что недавно в Узбекистане по инициативе Национального агентства соцзащиты запустили официальную благотворительную платформу Inson uchun для сбора пожертвований.