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Главой управления агентства соцзащиты Ташобласти стал Ихтиёр Ходжаяров

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ихтиёр Ходжаяров назначен начальником управления Национального агентства соцзащиты Ташкентской области, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Ихтиёр Ходжаяров выпускник Ташкентского финансового института. До назначения работал заместителем начальника этого же управления — руководителем филиала по контролю за предоставлением социальных услуг.

О назначении Ходжаярова стало известно сегодня на совещании под председательством заместителя директора Национального агентства социальной защиты Сирожиддина Абдуллаева и заместителя хокима Ташкентской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе Отабека Султанбекова.

Напомним, что недавно в Узбекистане по инициативе Национального агентства соцзащиты запустили официальную благотворительную платформу Inson uchun для сбора пожертвований.