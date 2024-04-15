CNN: Израиль отложил операцию в Рафахе после иранской атаки

По их словам, Израиль сосредоточился на разработке ответа на иранскую атаку.
Как отмечает телеканал, еврейское государство планировало предпринять первые шаги в Рафахе на этой неделе. Несмотря на то, что Израиль по-прежнему полон решимости провести операцию на юге анклава, сроки ее проведения изменились.
Ранее телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Питера Лернера сообщил, что власти Израиля в ближайшие дни определятся с ответом на атаку Ирана по территории еврейского государства. По его словам, руководство Израиля примет решение о дальнейших шагах либо 15 апреля, либо в ближайшие дни. Военные уже предоставили правительству Израиля широкий спектр вариантов действий, отметил Лернер.