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CNN: Израиль отложил операцию в Рафахе после иранской атаки

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Израиль отложил проведение операции в городе Рафах на юге сектора Газа после атаки Ирана на израильские военные объекты. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их словам, Израиль сосредоточился на разработке ответа на иранскую атаку.

Как отмечает телеканал, еврейское государство планировало предпринять первые шаги в Рафахе на этой неделе. Несмотря на то, что Израиль по-прежнему полон решимости провести операцию на юге анклава, сроки ее проведения изменились.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Питера Лернера сообщил, что власти Израиля в ближайшие дни определятся с ответом на атаку Ирана по территории еврейского государства. По его словам, руководство Израиля примет решение о дальнейших шагах либо 15 апреля, либо в ближайшие дни. Военные уже предоставили правительству Израиля широкий спектр вариантов действий, отметил Лернер.