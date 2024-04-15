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Первых новобранцев весеннего призыва из ЮВО отправили к местам службы

Первых новобранцев из ЮВО отправили на службу в рамках весеннего призыва 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

15 апреля в Вооруженные силы России отправили больше 400 призывников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 300 срочников будут служить в ЮВО, говорится на сайте Минобороны страны.

По данным военного ведомства, новобранцы прошли медосмотры и профессионально-психологический отбор. Молодым людям выдали форму, а также электронные и банковские карты для начисления денежного довольствия.

— Перевозку к местам службы организовали автомобильным и ж/д транспортом. В пути военнослужащих обеспечили питанием и водой, задействовали медицинское сопровождение. За безопасность отвечают представители военной полиции, — прокомментировали в пресс-службе ЮВО.

Срочники не участвуют в специальной операции и должны служить на территории Российской Федерации, за исключением новых регионов.