Первых новобранцев весеннего призыва из ЮВО отправили к местам службы

15 апреля в Вооруженные силы России отправили больше 400 призывников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 300 срочников будут служить в ЮВО, говорится на сайте Минобороны страны.
По данным военного ведомства, новобранцы прошли медосмотры и профессионально-психологический отбор. Молодым людям выдали форму, а также электронные и банковские карты для начисления денежного довольствия.
— Перевозку к местам службы организовали автомобильным и ж/д транспортом. В пути военнослужащих обеспечили питанием и водой, задействовали медицинское сопровождение. За безопасность отвечают представители военной полиции, — прокомментировали в пресс-службе ЮВО.
Срочники не участвуют в специальной операции и должны служить на территории Российской Федерации, за исключением новых регионов.