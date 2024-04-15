В Молдавии призвали Кишинев и Тирасполь возобновить переговорный процесс

«На левом берегу Днестра живут наши граждане — 250 тысяч наших граждан, у которых есть молдавские паспорта. Да, у них есть еще и украинские, и российские паспорта — жизнь заставила. Им нужно иметь несколько документов. Жизнь заставляет так поступать, но это не отменяет того, что это наши граждане», — добавил депутат.