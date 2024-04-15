В Молдавии призвали Кишинев и Тирасполь возобновить переговорный процесс

КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Кишинев и Тирасполь должны возобновить процесс переговоров, чтобы вместе найти «формулу мира», считает оппозиционный молдавский депутат парламента Василий Боля.
Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в начале апреля заявил, что переговоры с Тирасполем зашли в тупик, поэтому Кишинев перешел к принятию самостоятельных решений, фактически выйдя из переговорного формата «1+1».
«Кишинев должен возобновить переговорный процесс с Тирасполем. Решение приднестровского конфликта нельзя найти в Москве, Вашингтоне, Киеве, Вене или в других столицах. Эти взаимоотношения (между Кишиневом и Тирасполем — ред.). должны решаться исключительно политическим путем. “Формулу мира” нужно искать внутри нашей страны», — написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, стороны должны сесть за стол переговоров и провести серьезный разговор, чтобы понять, как двигаться дальше.
«На левом берегу Днестра живут наши граждане — 250 тысяч наших граждан, у которых есть молдавские паспорта. Да, у них есть еще и украинские, и российские паспорта — жизнь заставила. Им нужно иметь несколько документов. Жизнь заставляет так поступать, но это не отменяет того, что это наши граждане», — добавил депутат.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.