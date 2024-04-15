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Узбекистан и Саудовская Аравия освободили дипломатов от краткосрочных виз

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Саудовская Аравия отменили краткосрочные визы для владельцев дипломатических и специальных паспортов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Межправительственное соглашение было подписано на встрече глав МИД двух стран Бахтиёра Саидова и Фейсала бин Фархана Аль Сауда.

Стороны также обсудили вопросы расширяющегося многопланового сотрудничества и полномасштабного партнерства между странами, региональную проблематику и взаимодействие в рамках многосторонних платформ.

Напомним, что в Ташкенте сегодня началась вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива». В ней принимают участие делегации Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и Азербайджана.