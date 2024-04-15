Узбекистан и Саудовская Аравия освободили дипломатов от краткосрочных виз

Напомним, что в Ташкенте сегодня началась вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива». В ней принимают участие делегации Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и Азербайджана.