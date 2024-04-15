Патрушев провел телефонный разговор с главой Совета нацбезопасности Израиля

Согласно сообщению российского Совбеза, в разговоре с Ханегби Патрушев подчеркнул, что Россия выступает за урегулирование разногласий «исключительно политико-дипломатическими средствами». Секретарь Совбеза РФ также заявил о необходимости «проявлять сдержанность», чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
Израильская сторона не сообщала о телефонном разговоре Цахи Ханегби с Николаем Патрушевым.
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью более чем 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Иран назвал это ответом на удар по своему консульству в Дамаске, в результате которого 1 апреля погибли семь командиров иранского Корпуса стражей исламской революции.