Лукашенко подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий граждан

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 апреля подписал указ № 149 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.



Документ принят в целях недопущения ограничения пенсионных прав постоянно проживающих в Беларуси граждан.



Указом предусмотрено включение периодов военной службы на территориях Латвийской и Эстонской ССР, ранее входивших в состав СССР, в стаж работы при назначении пенсии в Беларуси. Это позволит увеличить размеры пенсий примерно для 180 белорусских граждан.