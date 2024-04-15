Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий граждан

Документ принят в целях недопущения ограничения пенсионных прав постоянно проживающих в Беларуси граждан.

Источник: AP 2023

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 апреля подписал указ № 149 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ принят в целях недопущения ограничения пенсионных прав постоянно проживающих в Беларуси граждан.

Указом предусмотрено включение периодов военной службы на территориях Латвийской и Эстонской ССР, ранее входивших в состав СССР, в стаж работы при назначении пенсии в Беларуси. Это позволит увеличить размеры пенсий примерно для 180 белорусских граждан.