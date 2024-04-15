Лукашенко учредил нагрудный знак делегата ВНС

По словам премьер-министра Беларуси Романа Головченко, в первый день в основном будут рассматриваться вопросы организационно-избирательные, а во второй планируется затронуть вопросы, которые включены в повестку дня. Делегаты, например, рассмотрят новую Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси.