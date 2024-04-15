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Лукашенко учредил нагрудный знак делегата ВНС

Учрежден нагрудный знак делегата Всебелорусского народного собрания. Соответствующий документ подписал президент Александр Лукашенко.

Источник: Reuters

По информации пресс-служба президента, нагрудный знак выполнен в виде вертикально расположенного государственного флага Беларуси, который развевается на древке. На границе орнамента и красной полосы флага — изображение монумента Победы в Минске, у подножия которого расположен Вечный огонь.

На флаге — надпись золотистого цвета «Усебеларускі народны сход». В нижней части нагрудного знака — лавровая ветвь с одиннадцатью листами золотистого цвета, которая огибает флаг.

Напомним, 24—25 апреля состоится первое заседание VII Всебелорусского народного собрания. Предстоящее заседание ВНС впервые проведет в конституционном статусе.

По словам премьер-министра Беларуси Романа Головченко, в первый день в основном будут рассматриваться вопросы организационно-избирательные, а во второй планируется затронуть вопросы, которые включены в повестку дня. Делегаты, например, рассмотрят новую Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси.