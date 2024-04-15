ЕК одобрила «план реформ» Украины, под который выделит первые €1,89 млрд

Предстоящее утверждение этого плана Советом ЕС позволит Брюсселю «перевести Киеву €1,89 млрд», на это у стран ЕС «есть один месяц», отметила ЕК. Она пообещала, что если Украина сделает все по этому плану, то к 2040 году ее ВВП вырастет на 14,2%.