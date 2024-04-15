ЕК одобрила «план реформ» Украины, под который выделит первые €1,89 млрд

Предстоящее утверждение этого плана Советом ЕС позволит Брюсселю «перевести Киеву €1,89 млрд», на это у стран ЕС «есть один месяц», отметила ЕК. Она пообещала, что если Украина сделает все по этому плану, то к 2040 году ее ВВП вырастет на 14,2%.
«Еврокомиссия одобрила предложение для решения Совета ЕС, которое содержит позитивную оценку плана всеобъемлющих реформ и инвестиций на Украине на следующие четыре года. Этот важный шаг открывает путь для регулярной и предсказуемой поддержки Украины в рамках программы помощи ЕС объемом до €50 млрд, — говорится в заявлении ЕК. — Платежи будут осуществляться по мере выполнения [Киевом] согласованных реформ и инвестиционных шагов».
ЕК подчеркнула, что «для защиты финансовых интересов Евросоюза» в мае будет «создана независимая группа аудиторов, которая будет помогать Еврокомиссии предотвращать любое нецелевое использование [украинцами] европейских фондов».
Еврокомиссия подчеркнула, что данный план включает 69 реформ и 10 инвестиционных задач, степень выполнения которых будет оцениваться «по 146 качественным и количественным показателям». ЕК ожидает от Киева проведения реформ в 15 секторах и сферах экономики, включая энергетику, сельское хозяйство, транспорт, «зеленый и цифровой переход», управление человеческими ресурсами, систему контроля госпредприятий и госфинансов, децентрализацию, условия для бизнеса. Ряд реформ направлен на изменение судебной системы, ускорение интеграции Украины в ЕС. -