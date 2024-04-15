Лукашенко подписал указ о новом белорусско-российском проекте в космосе

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о «О Белорусской космической системе дистанционного зондирования Земли», сообщил Telegram-канал «Пул Первого» в понедельник.
В частности, указом предусматривается реализация в 2024—2028 годах совместного белорусско-российского проекта по развитию Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли, уточняется в сообщении.
Отмечается, что документ определил участников проекта от Республики Беларусь и условия их деятельности.
Как следует из указа, когда проект завершится, предусматривается запуск белорусско-российского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения. Планируется, что период активного существования космического аппарата на орбите будет не менее 7 лет.
В указе подчеркивается, что использование космического аппарата существенно повысит эффективность решения задач по обеспечению нацбезопасности.
Также будет повышена оперативность и качество предоставляемой потребителям космической информации.
Этот космический аппарат станет драйвером развития наукоемких производств и технологий в космической отрасли и привлечения в нее талантливых молодых ученых, отмечается в сообщении.
Реализация подписанного президентом указа будет способствовать закреплению позитивного имиджа Беларуси как космической державы и высокотехнологичного государства, сказано в сообщении «Пула Первого».
Кроме того, этот проект поспособствует пропаганде отечественных знаний и компетенций в области мирного освоения космического пространства.
Самый передовой.
О том, что Беларусь и Россия готовы осуществить через несколько лет еще один масштабный космический проект, глава государства Александр Лукашенко заявлял 11 апреля на церемонии чествования белорусских космонавтов.
Он отметил, что если за рубежом полагают, что Беларуси не нужно освоение космоса и полеты, то там ошибаются.
«…в ближайшие годы мы забросим самый передовой в мире спутник — вместе с россиянами мы его делаем», — рассказал Лукашенко.
Планируется, что у спутника будет большая разрешающая способность, которая позволит увидеть на Земле спичечный коробок и различить любую картинку на нем.
По словам Лукашенко, это высокие технологии, высочайшие.
В январе прошлого года директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси Сергей Золотой сообщил, сто запуск белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли запланирован на 2028 год.
«Сейчас плановые сроки (запуска — Sputnik) 2028 год. Но стоит задача сделать быстрее», — отмечал он тогда.