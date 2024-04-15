Зеленский попросил от Запада такой же защиты для Украины, как для Израиля

«Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация пятой статьи, достаточно только политической воли», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.