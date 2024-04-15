Зеленский попросил от Запада такой же защиты для Украины, как для Израиля

«Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация пятой статьи, достаточно только политической воли», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Украинский лидер добавил, что Киев благодарен союзникам за предоставленные системы ПВО, однако интенсивность российских ударов требует большего.
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, заявил, что Лондон не будет оказывать Киеву такую же поддержку, какую он оказал Иерусалиму. По словам министра, если британские ВВС начнут сбивать дроны и ракеты над Украиной, это приведет к прямому столкновению с Россией и эскалации конфликта.
В ночь на 14 апреля Иран выпустил в сторону Израиля более 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Более 99% иранских военных объектов не достигли цели и были перехвачены.