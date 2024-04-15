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Зеленский попросил от Запада такой же защиты для Украины, как для Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой о поставках стране новых систем ПВО. В качестве примера действий западных стран он привел недавнюю атаку Ирана на Израиль, во время которой ракеты и беспилотники были сбиты силами как самого Израиля, так и его союзников — США и Великобритании.

Источник: Reuters

«Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация пятой статьи, достаточно только политической воли», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский лидер добавил, что Киев благодарен союзникам за предоставленные системы ПВО, однако интенсивность российских ударов требует большего.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, заявил, что Лондон не будет оказывать Киеву такую же поддержку, какую он оказал Иерусалиму. По словам министра, если британские ВВС начнут сбивать дроны и ракеты над Украиной, это приведет к прямому столкновению с Россией и эскалации конфликта.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на неформальной встрече глав Минэнерго стран ЕС предложил коллегам использовать европейские ПВО для защиты газохранилищ Украины. По его словам, эта инициатива была встречена позитивно.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил в сторону Израиля более 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Более 99% иранских военных объектов не достигли цели и были перехвачены.