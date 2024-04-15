Москва и Минск подписали важный для бизнеса договор о цифровой подписи

Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган, комментируя подписанное соглашение, отметил, что в республике электронная цифровая подпись применяется уже достаточно давно при электронном документообороте. «Теперь это первый шаг для того, чтобы между нашими союзными государствами точно такой же процесс пошел в электронной форме», — сказал он (цитата по БелТА).