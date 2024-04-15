Москва и Минск подписали важный для бизнеса договор о цифровой подписи

Документ подписан по итогам переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустин с белорусским коллегой Романом Головченко.
«Мы к нему шли несколько лет, смогли решить целый комплекс задач и сложных правовых и технологических процессов», — заметил Мишустин, слова которого приводит ТАСС.
Он подчеркнул, что теперь белорусские и российские предприниматели смогут без ограничений участвовать в процедурах государственных закупок, а также «совершать другие юридические важные действия на общих рынках товаров и услуг Союзного государства».
Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган, комментируя подписанное соглашение, отметил, что в республике электронная цифровая подпись применяется уже достаточно давно при электронном документообороте. «Теперь это первый шаг для того, чтобы между нашими союзными государствами точно такой же процесс пошел в электронной форме», — сказал он (цитата по БелТА).
При этом министр отметил, что в пилотном режиме подобный механизм во взаимодействии бизнеса Беларуси и России уже был апробирован. «Он позволял сократить процедуру с месяцев буквально до считанных дней», — добавил он.