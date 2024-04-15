США ввели санкции против шести организаций Беларуси

А в августе 2023-го в перечень вошли сыновья белорусского предпринимателя Алексея Олексина — Дмитрий и Виталий, его супруга Инна. Санкции были наложены и на авиаперевозчика «Белавиа», на холдинг «Белорусская металлургическая компания», Минский завод гражданской авиации и даже на финансовую милицию (Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля).