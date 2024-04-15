США ввели санкции против шести организаций Беларуси

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Вашингтон ввел санкции еще против шести организаций Беларуси, также в список попали шестеро граждан страны. Об этом в понедельник сообщил Минфин США.
Согласно обновленному санкционному списку Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства, под санкции попали Александра Оксенчук, Дмитрий Браима, Сергей Чергейко, Дмитрий Михальцов, Олега Юрчик и Татьяна Протопович.
Среди белорусских организаций под рестрикциями оказались ОАО «Техника связи», ОАО «АГАТ-СИСТЕМ», НИИ электронных вычислительных машин, ООО «ИнноТех Солюшнс», ОАО «АГАТ-системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» и ОАО «СтанкоГомель».
Антибелорусские санкции также распространила и Канада — на 21 физическое лицо.
Как сообщает РИА Новости, канадские власти обвиняют этих белорусских граждан в нарушении прав человека при событиях, связанных с выборами президента страны в 2020 году.
Списки прирастают
Западные страны, в том числе и США, регулярно расширяют санкции против Беларуси. Так, в декабре 2023 года санкционный список Вашингтона пополнили восемь граждан и десять компаний республики.
В частности, санкции были наложены на гендиректора «Белтаможсервиса» Вадима Бабарикина, директора «Зенит-БелОМО» Николая Гайчука, гендиректора головной компании холдинга «БелОМО» Александра Мороза, совладельцев компании «Табак-инвест» Виктора Петровича и Павла Топузидиса, главу совета директоров холдинга «Амкодор» Александра Шакутина, генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова и руководителя научно-технического центра «ЛЭМТ» (холдинг «БелОМО») Алексея Шкадаревича,
Также под санкции попали госконцерн «Беллесбумпром», холдинг «Горизонт», ОАО «Алевкурп», холдинг «Белорусская цементная компания» и другие.
А в августе 2023-го в перечень вошли сыновья белорусского предпринимателя Алексея Олексина — Дмитрий и Виталий, его супруга Инна. Санкции были наложены и на авиаперевозчика «Белавиа», на холдинг «Белорусская металлургическая компания», Минский завод гражданской авиации и даже на финансовую милицию (Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля).