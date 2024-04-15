В США объяснили нежелание помогать Украине в отражении воздушных атак

Представитель Белого дома напомнил, что президент США Джо Байден с начала конфликта на Украине обозначил, что Вашингтон не будет вовлечен в кризис «в боевой роли». Кирби добавил, что США поставляли Украине средства защиты воздушного пространства, однако сейчас эту помощь оказывать невозможно.