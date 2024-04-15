Переговоры по Приднестровью идут без участия России, заявили в Молдавии

«Переговоры уже идут по факту без участия Российской Федерации.. Этот прецедент идет уже не 2 года, а строго говоря с 2019 года, в октябре 2019 года состоялось последнее заседание формата “5+2” — по сути, уже 5 лет переговоры идут без Российской Федерации. Поэтому Москва постоянно и призывает, давайте, возобновите переговоры в формате “5+2”. Почему? Потому что в формате “1+1” России нет», — заявил Фленкя в эфире телеканала TV8.