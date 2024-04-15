Небензя: Запад своими заявлениями выдал вину Киева в атаках на ЗАЭС

По его словам, западные страны своими ультимативными заявлениями в СБ ООН, сами того не замечая, выдали вину киевских властей в атаках на ЗАЭС, а также свое соучастие в этих нападениях. «Наши западные коллеги, сами того не замечая, высказывались сегодня в форме ультиматума — передайте контроль над ЗАЭС и тогда вас перестанут обстреливать. Таким образом они не только выдали режим [президента Украины Владимира] Зеленского с потрохами, но и признались в соучастии в этих безответственных обстрелах», — сказал он.