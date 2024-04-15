Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: Запад своими заявлениями выдал вину Киева в атаках на ЗАЭС

ООН, 15 апреля. /ТАСС/. Украинские власти при попустительстве западных стран систематически осуществляют атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

«При попустительстве своих западных спонсоров Украина на системной основе осуществляет безответственные и безрассудные атаки на ЗАЭС и прилегающие к ней территории», — сказал он на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

По его словам, западные страны своими ультимативными заявлениями в СБ ООН, сами того не замечая, выдали вину киевских властей в атаках на ЗАЭС, а также свое соучастие в этих нападениях. «Наши западные коллеги, сами того не замечая, высказывались сегодня в форме ультиматума — передайте контроль над ЗАЭС и тогда вас перестанут обстреливать. Таким образом они не только выдали режим [президента Украины Владимира] Зеленского с потрохами, но и признались в соучастии в этих безответственных обстрелах», — сказал он.

ООН