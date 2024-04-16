США внесли в санкционные списки по Белоруссии 10 физлиц и 12 компаний

Введенные санкции предполагают заморозку активов в США, а также запрет на ведение бизнеса с американскими гражданами и компаниями. Решение принято на основе санкций, введенных против Белоруссии в связи с подавлениями протестов после выборов в 2020 году, по итогам которых победил Александр Лукашенко. Поводом для расширения ограничений стала поддержка правительством Белоруссии спецоперации России на Украине.