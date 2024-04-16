США внесли в санкционные списки по Белоруссии 10 физлиц и 12 компаний

Санкции введены против станкостроительного предприятия «СтанкоГомель», в 2023 году подписавшего контракт на поставки оборудования для российских оборонных концернов. Компания «АГАТ-системы управления» попала под ограничения, поскольку поставляет свою продукцию ВС Белоруссии, отмечает Минфин. Под санкции попали четыре его дочерних структуры — НИИЭВМ, «Техника связи», «АГАТ-Систем», «Иннотех солюшнс».
В санкционный список также внесена иракская оружейная компания Black Shield. Согласно пресс-релизу Минфина, она приобретала и перепродавала вооружение у белорусской компании «Кидма тек». Китайская фирма Shenzhen 5G High-Tech Innovation попала под ограничения из-за связей с подсанкционной ОАО «Пеленг».
Введенные санкции предполагают заморозку активов в США, а также запрет на ведение бизнеса с американскими гражданами и компаниями. Решение принято на основе санкций, введенных против Белоруссии в связи с подавлениями протестов после выборов в 2020 году, по итогам которых победил Александр Лукашенко. Поводом для расширения ограничений стала поддержка правительством Белоруссии спецоперации России на Украине.