В Приангарье намерены внести изменения в Стратегию соцэкономразвития региона до 2036 года

Вопрос о внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года рассмотрели в рамках заседания Стратегического совета. Мероприятие прошло под руководством председателя правительства Приангарья Константина Зайцева и спикера ЗС региона Александра Ведерникова. В результате было принято решение о том, чтобы рекомендовать региональному парламенту принять проект закона о корректировках в первом чтении. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства области.