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В Приангарье намерены внести изменения в Стратегию соцэкономразвития региона до 2036 года

Вопрос рассмотрели на заседании Стратегического совета.

Источник: Правительство Иркутской области

Вопрос о внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года рассмотрели в рамках заседания Стратегического совета. Мероприятие прошло под руководством председателя правительства Приангарья Константина Зайцева и спикера ЗС региона Александра Ведерникова. В результате было принято решение о том, чтобы рекомендовать региональному парламенту принять проект закона о корректировках в первом чтении. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства области.

Ранее предложения по изменению и дополнению стратегии рассматривались на рабочих группах при Стратегическом совете, а также на заседаниях постоянных комитетов и комиссий Законодательного собрания.

Напомним, что документ был принят в 2022 году. Его разработали в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития региона в соответствии с приоритетами и целями социально-экономического развития всей страны. По словам Константина Зайцева, э стратегическое планирование в сложившихся экономических условиях должно опираться на приоритеты, определенные этим документом.

«Для реализация мероприятий стратегии важно постоянное совершенствование законодательства, направленного на достижение целей, которые обозначены в документе. Для этого особенно необходима слаженная взаимная работа правительства и Законодательного собрания региона. Все предложения по доработке стратегии рассмотрят и доработают», — подчеркнул Константин Зайцев.

На заседании Стратегического совета Иркутской области были заслушаны заключения комитета по собственности и экономической политике Заксобрания региона и Контрольно-счетной палаты Иркутской области.

Как сообщила глава Минэка региона Наталья Гершун, к проекту закона по корректировке стратегии от членов Стратегического совета и депутатов ЗС поступило 27 предложений. Все они были рассмотрены исполнительными органами государственной власти региона. В результате 15 предложений были поддержаны, в ещё 12 планируется рассмотреть в рамках Плана реализации стратегии или отразить в положениях стратегий муниципальных образований.

Между тем законопроект о внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года рассмотрят на сессии Законодательного собрания Приангарья 17 апреля.

экономика