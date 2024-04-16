Сегодня в Новосибирске впервые выберут мэра по новым правилам

Первый этап отбора заключался в прохождении тестовой части, в которой содержалось 30 вопросов. Кандидаты должны были набрать как минимум 16 баллов для прохождения во второй этап конкурса, который заключался в устном собеседовании. Комиссия прослушивала выступления кандидатов по подготовленным ими программам развития Новосибирска. Второй этап оценивался по пятибалльной шкале — кандидаты должны были набрать не менее 2,5 баллов.