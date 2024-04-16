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Сегодня в Новосибирске впервые выберут мэра по новым правилам

Сегодня состоятся выборы мэра Новосибирска.

Источник: Reuters

В Новосибирске 4 апреля состоялся конкурс по отбору кандидатов на пост мэра города. В этом году он проводился из двух этапов.

Первый этап отбора заключался в прохождении тестовой части, в которой содержалось 30 вопросов. Кандидаты должны были набрать как минимум 16 баллов для прохождения во второй этап конкурса, который заключался в устном собеседовании. Комиссия прослушивала выступления кандидатов по подготовленным ими программам развития Новосибирска. Второй этап оценивался по пятибалльной шкале — кандидаты должны были набрать не менее 2,5 баллов.

В результате первый этап проходили 17 кандидатов, однако прошли его только два человека — депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Украинцев и заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.

Уже сегодня, 16 апреля, на сессии городского совета депутатов состоятся выборы на пост мэра Новосибирска.