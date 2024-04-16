Гросси: МАГАТЭ не видит признаков наличия у Ирана ядерного оружия

«Факт накопления урана на очень высоком уровне не означает автоматически, что у вас есть ядерное оружие. Мы должны быть крайне осторожны, делая подобные заявления. У нас нет никакой информации или признаков того, что в Иране есть ядерная программа», — сказал Гросси журналистам (цитата по ТАСС).
В ноябре 2023 года Reuters сообщал, что при дальнейшем обогащении урана Иран сможет создать три атомных бомбы. На тот момент у страны было 128,3 кг обогащенного до 60% урана. Это единственная страна, которая обогатила уран до столько высокого уровня, и при этом не произвела ядерное оружие. Между тем в МАГАТЭ выражали беспокойство тем, что Иран ограничивает доступ на свои объекты для некоторых инспекторов агентства.
В 2015 году Китай, Россия, Великобритания, Франция, США и Германия заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном, направленный на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Согласно условиям, МАГАТЭ получило доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 20 лет. После выхода США из этой программы в 2018 году Тегеран отказался от части своих обязательств по соглашению.