Гросси: МАГАТЭ не видит признаков наличия у Ирана ядерного оружия

В ноябре 2023 года Reuters сообщал, что при дальнейшем обогащении урана Иран сможет создать три атомных бомбы. На тот момент у страны было 128,3 кг обогащенного до 60% урана. Это единственная страна, которая обогатила уран до столько высокого уровня, и при этом не произвела ядерное оружие. Между тем в МАГАТЭ выражали беспокойство тем, что Иран ограничивает доступ на свои объекты для некоторых инспекторов агентства.