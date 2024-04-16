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Генпрокурор РФ Краснов прибыл с рабочим визитом на Кубу

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл на Кубу в рамках рабочего международного визита. Об этом 16 апреля сообщили на сайте ведомства.

«В аэропорту его встретили Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Виктор Коронелли и руководство кубинской Генпрокуратуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Гаване генпрокурор РФ встретится со своей кубинской коллегой Ямилой Пеньей Охедой, а также обсудит вопросы двустороннего сотрудничества и с другими официальными лицами.

15 апреля Краснов в ходе рабочего визита в Алжир встретился с министром юстиции, хранителем печатей республики Абдеррашидом Таби. Отдельной темой встречи Краснов обозначил противодействие терроризму. Среди прочего генпрокурор РФ также отметил, что возобновление работы Российского центра науки и культуры в Алжире является одной из приоритетных тем для развития отношений между двумя странами.

Прокуратура