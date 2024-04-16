Генпрокурор РФ Краснов прибыл с рабочим визитом на Кубу

15 апреля Краснов в ходе рабочего визита в Алжир встретился с министром юстиции, хранителем печатей республики Абдеррашидом Таби. Отдельной темой встречи Краснов обозначил противодействие терроризму. Среди прочего генпрокурор РФ также отметил, что возобновление работы Российского центра науки и культуры в Алжире является одной из приоритетных тем для развития отношений между двумя странами.