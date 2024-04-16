Грамоту президента России вручили хабаровскому батальону оперативного назначения

В столице Хабаровского края состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летнему юбилею со дня образования отдельного батальона оперативного назначения Восточного округа Росгвардии. Генерал-лейтенант Алексей Калуга передал командиру воинской части грамоту Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ВО ВНГ РФ.
В торжественной обстановке государственную награду командиру батальона передал временно исполняющий обязанности командующего округом. Генерал-лейтенант Алексей Калуга поздравил личный состав и ветеранов с 10-летием со дня образования воинской части и поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение служебно-боевых задач и значимый вклад в обеспечение правопорядка.
«Юбилей приходится отмечать в условиях проведения специальной военной операции, где с первого дня личный состав батальона принимает непосредственное участие в боевых действиях, проявляя мужество и героизм. Ваша храбрость и преданность Отечеству отмечена высшим руководством страны. Желаю ветеранам, действующим военнослужащим и членам их семей здоровья, счастья и мирного неба над головой», — отметил генерал-лейтенант Алексей Калуга.
На плацу воинской части была развернута выставка техники и вооружения, гости которой смогли поближе познакомиться со службой в войсках правопорядка. Кинологи Росгвардии продемонстрировали присутствующим основные элементы дрессировки служебных собак. В культурно-досуговом центре военнослужащие оборудовали фотозону и историческую выставку развития и становления батальона.
Напомним, приказом МВД России от 11 апреля 2014 г. № 26 образована войсковая часть 6912. Военнослужащие воинской части ежедневно выполняют служебно-боевые задачи по обеспечению государственной и общественной безопасности, защите прав и свобод человека и гражданина. Во взаимодействии с сотрудниками полиции Хабаровского края принимают активное участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период проведения общественно-политических, культурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в городе Хабаровске и Хабаровском муниципальном районе.