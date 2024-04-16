Грамоту президента России вручили хабаровскому батальону оперативного назначения

Напомним, приказом МВД России от 11 апреля 2014 г. № 26 образована войсковая часть 6912. Военнослужащие воинской части ежедневно выполняют служебно-боевые задачи по обеспечению государственной и общественной безопасности, защите прав и свобод человека и гражданина. Во взаимодействии с сотрудниками полиции Хабаровского края принимают активное участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период проведения общественно-политических, культурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в городе Хабаровске и Хабаровском муниципальном районе.